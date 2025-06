Si tuffa nell' Adda e non riemerge | trovato il cadavere del 17enne disperso

Tragedia sull’Adda: dopo giorni di speranza, il corpo del 17enne disperso è stato recuperato, segnando un doloroso epilogo alla vicenda. Tuffatosi domenica pomeriggio, il giovane non è più riemerso, lasciando la comunità sgomenta. Le ricerche, intense e incessanti, si sono concentrate nell’area della diga Rusca, dove le acque hanno restituito la sua salma. Un dramma che scuote tutti e ricorda quanto sia vitale rispettare i limiti e la sicurezza in acqua.

È stato recuperato il corpo del ragazzino di 17 anni scomparso domenica pomeriggio nelle acque dell'Adda a Cassano, dopo essersi tuffato. Il giovane è stato trovato nell'angolo destro della diga Rusca tra il fiume e il canale della Muzza, proprio dove nelle ultime ore si erano concentarte le.

