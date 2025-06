Si tuffa nell’Adda e non riemerge avanti con le ricerche del 17enne - il video

Un pomeriggio di inquietudine a Cassano: un giovane moldavo di 17 anni scompare misteriosamente nelle acque della Muzza, mentre le ricerche si fanno sempre più intense. Vigili del fuoco e sub da Treviglio si sono immediatamente mobilitati, ma ancora nessuna traccia. La comunità resta in attesa di risposte, sperando in un esito positivo. La vicenda, documentata anche da un video, continua a tenere col fiato sospeso.

IL CASO. È successo domenica pomeriggio 15 giugno a Cassano: il giovane, moldavo è sparito nella Muzza. Intervenuti i vigili del fuoco e i sub da Treviglio.

Ragazzo di 16 anni si tuffa nel fiume Adda e non riemerge: ritrovato senza vita 4 chilometri più a valle - Un tragico incidente scuote la comunità di Cornate d'Adda: un ragazzo di appena 16 anni, scomparso nel fiume Adda durante un pomeriggio apparentemente spensierato, è stato ritrovato senza vita a quattro chilometri di distanza.

