si tuffa nel lago ventunenne stroncato da un malore

Un tragico incidente scuote il Lago Maggiore: un giovane di 21 anni, in visita da parenti, ha perso la vita dopo un malore improvviso nelle acque di Ispra. Nonostante l’intervento rapido di soccorritori e l’elicottero, le sue condizioni si sono rivelate troppo critiche. L’allarme è scattato perché il malore ha causato una situazione di emergenza che ha coinvolto l’intera comunità . Un dramma che lascia senza parole e invita a riflettere sulla sicurezza in acqua.

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 21 anni marocchino che ieri pomeriggio ha avuto un malore nelle acque del Lago Maggiore a Ispra. Residente nel sud dell’Italia era in visita da parenti nel Varesotto da qualche giorno. I soccorsi sono stati immediati ma le condizioni del ragazzo sono apparse subito critiche. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari, i vigili del fuoco ed è decollato anche l’ elisoccorso. L’allarme è scattato poichĂ© il ragazzo non riemergeva. I soccorritori sono riusciti a recuperarlo e hanno attuato le manovre per rianimarlo quindi in elicottero è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime, dove è deceduto nella tarda serata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it