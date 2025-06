Si tuffa nel laghetto durante la festa per la fine della scuola | 13enne muore annegato a Perugia

Una tranquilla giornata di festa si è trasformata in una tragedia a Perugia, quando un ragazzino di 13 anni ha perso la vita annegando durante un tuffo in un laghetto artificiale. La comunità è sconvolta da questa perdita improvvisa e dolorosa, che ricorda quanto sia importante la sicurezza anche nei momenti di svago. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa drammatica vicenda e riflettere sulla prevenzione degli incidenti in età adolescenziale.

Un adolescente di 13 anni è morto dopo essersi tuffato in un laghetto artificiale nella zona di Marsciano, in provincia di Perugia. Il minore domenica partecipava a una scampagnata con gli altri alunni della scuola media che frequentava quando è scomparso alla vista. Una squadra di sommozzatori infine è riuscita a individuare il tredicenne in acqua, ormai già morto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

