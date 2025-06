Si tuffa nel fiume e non riemerge | muore ragazzo di 17 anni

Tragedia nel Milanese: un ragazzo di 17 anni, originario della Moldavia, si tuffa nel fiume e non riemerge più. Le ricerche, concentrate intorno alla Diga Rusca di Cassano d’Adda, hanno purtroppo portato al ritrovamento del suo corpo privo di vita. Un dramma che scuote la comunità e ricorda quanto siano imprevedibili i rischi legati alle acque. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della tutela dei giovani in luoghi pericolosi.

Il corpo privo di vita di un 17enne è stato trovato nell'angolo destro della Diga Rusca, a Cassano d'Adda, nel Milanese, dove nelle ultime ore si erano concentrate le ricerche. Il giovane di origini moldava, infatti, era scomparso ieri pomeriggio dopo un tuffo nelle acque del fiume per sfuggire. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Si tuffa nel fiume e non riemerge: muore ragazzo di 17 anni

Per sfuggire ai proiettili si tuffa nel fiume e muore: arrestato uno degli aggressori - Durante un violento agguato sulle rive del fiume Oglio, Soiyt Abdelilah tenta di sfuggire ai proiettili tuffandosi nel fiume.

Si tuffa nel fiume Oglio e non riemerge, 45enne muore nel bresciano. La tragedia è avvenuta ieri a Urago d'Oglio. La vittima è un uomo di 45 anni originario dello Sri Lanka, morto sotto gli occhi degli amici. Vai su X

Si era tuffato nel fiume per un bagno con gli amici, ma non è più riemerso. Il corpo di un ragazzo di 16 anni è stato ritrovato senza vita diversi chilometri più a valle. Sul caso indaga la Procura, è stata disposta l’autopsia. Vai su Facebook

