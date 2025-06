Si tuffa ma non riemerge bimbo di 11 anni morto annegato | terzo minore deceduto in poche ore a Ferrara

Una terribile sequenza di tragedie scuote Ferrara: un ragazzino di 11 anni ha perso la vita annegando durante una nuotata al Lido degli Estensi, portando a tre il bilancio delle vittime in poche ore. Dopo la perdita del 16enne Aymane e di un bambino di 6 anni, questa drammatica sequenza evidenzia quanto siano fragili i momenti di svago in spiaggia. Continua a leggere.

Si tratta della terza tragedia nel Ferrarese in poche ore dopo la morte del 16enne Aymane e il decesso del bambino di 6 anni che nuotava in piscina in un camping. L'11enne è morto nella serata di domenica mentre stava facendo il bagno a Lido degli Estensi e non è più riemerso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

