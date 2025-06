Si tuffa e viene inghiottito dalla corrente Disperso un 12enne | ricerche in corso

Una domenica di angoscia sulle rive del fiume, dove un giovane di appena 12 anni è scomparso dopo essersi tuffato con gli amici, inghiottito dalla corrente. Le ricerche sono ancora in corso, mentre la comunità si stringe nel dolore e nella speranza di ritrovarlo vivo. La tragedia di Cassano d’Adda riaccende l’allarme sulla sicurezza dei giovani in ambienti naturali, ricordandoci quanto sia fondamentale vigilare e prevenire.

Si tuffa con gli amici e scompare fra i flutti, nuova domenica di tragedia sulle rive del fiume, stavolta a Cassano d’Adda: il giovane disperso, e sino a ieri sera ancora non ritrovato, sarebbe giovanissimo, dodici o tredici anni, e originario dell’Est europeo. Non trova conferma ufficiale invece la voce secondo la quale mancherebbe all’appello anche un secondo ragazzo, di nazionalità italiana e di poco più grande. Di certo il gruppo di ragazzi era numeroso, e più di uno, all’orario della segnalazione, si era tuffato in acqua. Le ricerche si sono protratte per ore, con un enorme spiegamento di forze senza esito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si tuffa e viene inghiottito dalla corrente. Disperso un 12enne: ricerche in corso

In questa notizia si parla di: tuffa - disperso - ricerche - viene

Si tuffa in un lago ma non riemerge: disperso un giovane in Abruzzo - Un pomeriggio di angoscia a San Demetrio né Vestini, dove un giovane di 19 anni si è immerso nel lago Sinizzo e non è più riemerso.

LE RICERCHE Si tuffa in un lago ma non riemerge: disperso un giovane in Abruzzo Leggi qui: https://cityne.ws/5RMHx Vai su Facebook

Si tuffa e viene inghiottito dalla corrente. Disperso un 12enne: ricerche in corso; Si tuffa nel fiume e non riemerge: ragazzino di 12 anni disperso a Cassano d’Adda; Si spoglia e si tuffa nel Tevere, disperso ragazzo di 16 anni.

Si tuffa e viene inghiottito dalla corrente. Disperso un 12enne: ricerche in corso - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. msn.com scrive