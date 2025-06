Si tuffa e non riemerge | si cerca un ragazzo di 17 anni

Un pomeriggio di speranza e preoccupazione a Cassano, dove un ragazzo moldavo di 17 anni è scomparso nelle acque della Muzza, tuffandosi e non riemergendo più. L’intera comunità si stringe attorno ai soccorritori, vigili del fuoco e sub di Treviglio, impegnati in un’altra corsa contro il tempo. La ricerca continua senza sosta, alimentando l’angoscia e la speranza di ritrovare vivo il giovane. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale.

IL CASO. È successo domenica pomeriggio 15 giugno a Cassano: il giovane, moldavo è sparito nella Muzza. Intervenuti i vigili del fuoco e i sub da Treviglio.

