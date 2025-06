Si tuffa e non riemerge | morto un 14enne in un laghetto durante la festa per la fine della scuola

Una tragica giornata a Pieve Caina, nel marscianese, ha spezzato il cuore di tutta la comunità. Un ragazzo di 14 anni, durante una festa di fine scuola, si è immerso in un laghetto artificiale e non è più riemerso. La scena, che avrebbe dovuto essere di gioia e festa, si è trasformata in un dramma. La domanda che rimane senza risposta è: perché quella scelta?

Tragedia a Pieve Caina, nel marscianese. Un ragazzo di 14 anni è morto dopo avere fatto il bagno in un laghetto artificiale, dove si era recato con alcuni amici e adulti per festeggiare la fine dell’anno scolastico. Il ragazzo è scomparso dopo essersi tuffato. Il gruppo si era recato in un’area non attrezzata dove si trovava anche il laghetto artificiale. Non è chiaro perché il gruppo avesse scelto proprio la località di Pieve Caina per la scampagnata. Sono in corso indagini dei carabinieri per chiarire se sia morto annegato o per altre cause. Gli studenti hanno frequentato una scuola media di Perugia, città della quale è originario l’adolescente morto. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: laghetto - morto - fine - tuffa

Adriano Grassi, tragico epilogo: il pensionato scomparso trovato morto nel laghetto di Rogno - Una vicenda che ha sconvolto la comunità di Rogno e Bergamo tutta si è conclusa in modo tragico: Adriano Grassi, il pensionato scomparso da Bollate, è stato rinvenuto senza vita nel laghetto tra Rogno e Costa Volpino.

Si tuffa e non riemerge: morto un 14enne in un laghetto durante la festa per la fine della scuola; Ragazzo di 14 anni si tuffa in un laghetto artificiale e muore: era con i compagni a festeggiare la fine della; Pasqua tragica a Ferrara: cuoco di 24 anni si tuffa nel laghetto e muore.

14enne muore in un laghetto durante festa per fine scuola - Un ragazzo di 14 anni è morto dopo avere fatto il bagno in un laghetto artificiale nella zona di Marsciano dove si era recato con alcuni amici e adulti per feste ... Scrive msn.com

Ragazzo di 14 anni si tuffa in un laghetto artificiale e muore: era con i compagni a festeggiare la fine della scuola - Una giornata di festa si è trasformata in tragedia a Pieve Caina, nel comune di Marsciano (Perugia), dove un ragazzo di 14 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in un ... Come scrive msn.com