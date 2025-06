Si tuffa e non riemerge Bambino di 10 anni annega a Bilancino Il corpo vicino alla riva

Una domenica di svago si è trasformata in una tragedia nel Lago di Bilancino, dove un bambino di soli 10 anni ha perso la vita in modo drammatico e inaspettato. La sua innocente ricerca di divertimento si è conclusa con un tragico addio, lasciando sgomenta l’intera comunità. Una vicenda che ci ricorda quanto possa essere fragile la vita e l’importanza della massima prudenza in ogni momento di relax.

Un tuffo nelle acque fresche di Bilancino per ingannare qualche ora e farsi beffe di una domenica dalle temperature feroci. Ma il destino era lì in agguato con il più tragico dei finali, quello che nessuno si aspettava. Il lago ieri si è inghiottito la giovanissima vita del piccolo Amin Hidda, un ragazzino di 10 anni di origine marocchina abitante a Sesto Fiorentino, che dal suo bagno di bambino felice purtroppo non è più tornato. Una tragedia che ha scosso profondamente tutti i bagnanti che ieri affollavano l’invaso del Mugello e che hanno atteso con il cuore in gola di avere notizie del piccolo dopo che lo stesso era sparito all’improvviso nelle acque a metà pomeriggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si tuffa e non riemerge. Bambino di 10 anni annega a Bilancino. Il corpo vicino alla riva

