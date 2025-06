Si spogliava a pagamento su una piattaforma online ma percepiva il reddito di cittadinanza Denunciata a Palermo

Una casalinga di Palermo ha suscitato scalpore per aver sfruttato il reddito di cittadinanza mentre si dedicava a attività online in modo illecito. La polizia giudiziaria ha scoperto che percepiva indebitamente questa misura di sostegno, denunciandola per truffa ai danni dello Stato. Questa vicenda mette in luce le sfide del sistema di controllo e la necessità di vigilanza costante. Ma come può essere evitato che situazioni simili si ripetano?

La polizia giudiziaria in servizio presso la Procura di Termini ha denunciato una casalinga di 40 anni. È accusata di aver truffato lo Stato ed è indagata per aver percepito indebitamente il beneficio economico. La donna, residente a Palermo, ha iniziato a lavorare su una piattaforma online, circa due anni fa. Ha incominciato facendo alcune

