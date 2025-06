Si laurea in Lingue per la Comunicazione Turistica e Commerciale | Cesenatico protagonista della tesi di laurea

Il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, ha incontrato in Municipio Emma Trivellin, brillante laureata in Lingue per la Comunicazione Turistica e Commerciale presso l’Università di Verona, con una tesi dedicata alla nostra amata località. Emma ha ripercorso le tappe del suo percorso accademico, condividendo idee e progetti che potrebbero valorizzare ancora di più il patrimonio culturale e turistico di Cesenatico. Un incontro che promette nuove opportunità di collaborazione e crescita per la nostra città.

