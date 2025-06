Si infila un cavo Usb nel pene | 21enne finisce in ospedale

Un gesto estremo e rischioso ha portato un giovane britannico di soli 21 anni in ospedale, dopo aver inserito un cavo USB nel pene. Un episodio che mette in luce i pericoli di comportamenti impulsivi e inconsulti. Scopri di più su questa vicenda inquietante e le sue conseguenze, perché a volte la curiosità può trasformarsi in una vera emergenza. Continua a leggere su Perizona.it.

