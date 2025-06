Si fa dare 4.500 euro per un nuovo affitto ma l' appartamento non esiste

In un mondo sempre più connesso, le truffe immobiliari colpiscono spesso nelle zone più insospettate. È il caso di un residente di Montichiari, ingannato da un finto annuncio lungo via Mantova: pagando 4.500 euro per un appartamento che, purtroppo, non esisteva affatto. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante rimanere vigili e verificare sempre prima di affidare i propri risparmi a promesse troppo allettanti.

Aveva bisogno urgente di una casa in affitto e si è fidato di un annuncio apparso lungo via Mantova a Montichiari. Così un cittadino di origini marocchine, residente in paese, è finito nella rete di una truffa ben architettata. L'annuncio, apparentemente normale, riportava un numero di.

