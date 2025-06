Si è svolta la 21ª edizione della gara ' Correre a Castellina' 2025 | i vincitori

La 21ª edizione della Correre a Castellina si è conclusa con entusiasmo e successo, confermando il suo ruolo di appuntamento imperdibile per gli appassionati di corsa. Sotto il cielo al tramonto di Castellina Marittima, Fabio Ansano ha trionfato sui 9,8 km del percorso, lasciando il pubblico entusiasta e motivato a tornare anche nel 2025. Questa gara non smette mai di attirare cuori e gambe, alimentando la passione per la corsa tra atleti e spettatori.

E’ Fabio Ansano il vincitore della 21ª edizione della Correre a Castellina, la prova su 9,8 km disputata a Castellina Marittima nella serata di sabato 14 giugno. Una kermesse al tramonto che ancora una volta ha raccolto grandi numeri a conferma dell’interesse che questo genere di competizioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Si è svolta la 21ª edizione della gara 'Correre a Castellina' 2025: i vincitori