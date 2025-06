Si distraggono per scattare una foto fidanzati derubati sul lungomare

Una tranquilla giornata di relax si è trasformata in un incubo per una giovane coppia di Teano, vittima di un furto sul lungomare di Scauri. Mentre scattavano una foto ricordo, ignari del pericolo, qualcuno ha approfittato della loro distrazione. Questi episodi ci ricordano quanto sia importante restare sempre vigili anche nei momenti di convivialità e spensieratezza, proteggendo la nostra serenità e quella dei nostri cari.

Erano venuti nella provincia pontina per una passeggiata sul litorale e invece quello che doveva essere un tranquillo pomeriggio al mare ha avuto un epilogo amaro. E' accaduto a una giovane coppia di Teano derubata mentre stava facendo una passeggiata sul lungomare di Scauri, a Minturno.

