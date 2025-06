Si dimentica il freno a mano e muore schiacciato dalla sua stessa auto

Una tragedia incredibile scuote Iseo nella quiete di un pomeriggio domenicale. Antonio Orlando, 58 anni di Paratico, perde la vita in modo assurdo, schiacciato dalla propria auto lasciata in folle. Un tragico errore che si è trasformato in una tragedia irreparabile. La storia ci ricorda quanto siano sottile i confini tra sicurezza e rischio, e quanto sia importante la massima attenzione ai dettagli quotidiani.

Assurda tragedia domenica pomeriggio a Iseo: Antonio Orlando, 58 anni di Paratico, è morto travolto dalla sua stessa auto. A quanto pare si era dimenticato di tirare il freno a mano e aveva lasciato la marcia in folle. Avrebbe fatto il possibile per frenare la corsa della vettura, ma il peso.

