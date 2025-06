Si cambia la biancheria intima in centro rimanendo completamente nudo | denunciato

Negli ultimi giorni, la città è stata teatro di episodi tanto insoliti quanto audaci, dalla rissa in centro alle stranezze di alcuni cittadini, come il cambio di biancheria intima in pubblico. La polizia ha dovuto intervenire più volte per garantire l’ordine e la sicurezza, affrontando comportamenti che sorprendono e inquietano. Questi eventi evidenziano come, anche nelle situazioni più improbabili, le autorità siano sempre pronte a intervenire per tutelare il benessere di tutti.

Dal cambio di biancheria in centro al bivacco in un giardino scolastico, passando per la guida in stato di ebbrezza. Sono stati diversi, nel corso delle ultime ore, gli interventi in città da parte della polizia. Nello specifico, domenica pomeriggio una persona si è cambiata la biancheria intima. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Si cambia la biancheria intima in centro, rimanendo completamente nudo: denunciato

