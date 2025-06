Si cambia la biancheria intima in centro a Ferrara e resta totalmente nudo denunciato dopo essersi ricomposto

In un episodio che ha lasciato tutti senza parole, un uomo si è spogliato completamente nel centro di Ferrara, creando sconcerto tra i passanti. Dopo essere stato denunciato e poi ricomposto, la sua vicenda si aggiunge alle recenti operazioni della Polizia di Stato, impegnata a contrastare comportamenti illeciti come guida in stato di ebbrezza e atti contrari alla pubblica decenza. Un episodio che solleva domande sulla sicurezza e il rispetto delle norme civili.

La Polizia di Stato di Ferrara ha effettuato interventi per guida in stato di ebbrezza e atti contrari alla pubblica decenza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Si cambia la biancheria intima in centro a Ferrara e resta totalmente nudo, denunciato dopo essersi ricomposto

