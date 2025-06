Si affrontano bande di ragazzini Rissa sul lungomare nella notte

Nella notte, il lungomare si trasforma in un campo di battaglia tra bande di ragazzini, scatenando un caos improvviso e spaventoso. Decine di giovani si affrontano in una rissa che mette in crisi i locali e le autorità , costrette a barricarsi per paura di ulteriori escalation. Quando arrivano carabinieri e soccorsi, il fuggi fuggi generale lascia solo tracce di un episodio inquietante, lasciando la domanda: cosa sta davvero succedendo sulla nostra costa?

Una scazzottata tra decine e decine di giovanissimi davanti al G7, con i proprietari di locali e chalet costretti a barricarsi dentro per paura che potesse accadere qualcosa. Ma poi è il fuggi fuggi e quando carabinieri, polizia e Croce Verde arrivano sul posto tutti si erano già dileguati. La segnalazione è arrivata l'altra notte, intorno all'una, quando alcuni residenti hanno notato la presenza molesta di centinaia di ragazzini, giovanissimi, per la maggior parte extracomunitari, che hanno cominciato a urlare. In un attimo è stato il parapiglia e la segnalazione arrivata al centralino delle forze dell'ordine parlava di una scazzottata in corso.

Nella notte tra ieri e oggi (domenica 8 giugno) nella piazza cuore pulsante del mercato e dello smercio di droga si sono affrontate due bande. Vai su Facebook

