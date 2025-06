Shock Salernitana | 8 giocatori e non solo ricoverati la ricostruzione

Momenti di grande tensione e preoccupazione invadono Salerno dopo la sfida di andata dei playout tra Salernitana e Sampdoria. Oltre alla sconfitta, la squadra ha affrontato un episodio choc: otto giocatori e membri dello staff sono finiti in ospedale, suscitando paura e preoccupazione tra tifosi e cittadini. Ecco la ricostruzione dettagliata di quanto accaduto e le conseguenze di questa terribile notte.

Momenti di paura in casa Salernitana dopo la sfida di andata dei playout contro la Sampdoria: giocatori e staff ricoverati. Dopo la gara di andata dei playout di Serie B vinta dalla Sampdoria per 2-0, in casa Salernitana è stata vissuta una situazione complicata e sicuramente inaspettata. Ecco la ricostruzione. Salernitana, paura e panico dopo la gara contro la Samp: giocatori e staff in ospedale. Secondo quanto ricostruito da 'Il Mattino', dopo il playout di andata contro la Sampdoria, sono stati vissuti attimi di paura in casa Salernitana. Il quotidiano ha rivelato: " Intossicazione alimentare: 8 giocatori della Salernitana, tutto lo staff tecnico e metà staff sanitario sono ricoverati a Salerno (ospedale Ruggi) e Battipaglia (Santa Maria della Speranza).

Sospetta intossicazione alimentare per i giocatori della Salernitana di rientro da Genova - Nella notte a Salerno, un imprevisto ha scosso i membri dello staff e i giocatori della Salernitana al ritorno da Genova.

Salernitana, giocatori e staff intossicati dopo la partita con la Sampdoria. Ritorno a rischio rinvio? La ricostruzione - In 16, tra calciatori e membri dello staff della Salernitana, sono stati ricoverati dopo il playout con la Sampdoria per sospetta intossicazione alimentare