Sherwood festival Massimo Cacciari inaugura i lunedì dedicati al dibattito

Lunedì 16 giugno alle ore 21, Sherwood Festival si apre a un dialogo stimolante con Massimo Cacciari, il noto filosofo e ex sindaco di Venezia, che inaugurerà i "Lunedì del Second Stage". Un appuntamento imperdibile per chi desidera esplorare le sfide delle trasformazioni europee attraverso la voce di un pensatore di fama internazionale. Non perdere questa occasione di confronto e approfondimento sul nostro futuro comune...

Filosofo di fama internazionale, già sindaco di Venezia, osservatore acuto e voce critica delle trasformazioni europee, Massimo Cacciari sarà protagonista del primo appuntamento dei "Lunedì del Second Stage" a Sherwood Festival, lunedì 16 giugno alle ore 21.00. Un incontro pubblico per riflettere.

Dibattito: "L'EUROPA TRA CRISI E RIARMO" con MASSIMO CACCIARI | Sherwood Festival, Padova

