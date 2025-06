Shakira dice la sua sulle azioni di Trump | Gli immigrati vivono in una paura costante

Shakira si unisce al coro di celebrità che condannano le politiche di Trump sull’immigrazione, denunciando la paura costante che coinvolge milioni di persone. La cantante colombiana, insieme ad altri artisti, si schiera contro i raid federali e le decisioni che minano i diritti degli immigrati. La sua voce, potente e sincera, si aggiunge a quella di molti nel mondo dello spettacolo, a testimonianza di come l’arte possa essere un’arma di sensibilizzazione e speranza.

Anche Shakira si è unita al coro di artisti e personaggi del mondo dello spettacolo che si è espressa sulle politiche di immigrazione attuate dal Presidente Trump. La popstar latina è nel nucleo di numerosi musicisti che si sono espressi contro i raid federali contro l’immigrazione nel sud della California. Dopo il dispiegamento delle truppe della Guardia Nazionale a Los Angeles da parte del Presidente Trump all’inizio di giugno, artisti come Olivia Rodrigo, Tyler, The Creator, Finneas, The Game, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Kehlani, Tom Morello, Reneé Rapp e Rebecca Black hanno condannato pubblicamente le azioni dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it