Sguardo Fisso – Domande secche risposte vere | Aziz Abbes Mouhiidine oltre i guantoni

In un mondo dove la forza incontra l’anima, Aziz Abbes Mouhiidine emerge come il gigante buono del pugilato: un campione che si racconta senza filtri, tra sogni, sfide e valori autentici. Originario del Sud, simbolo di determinazione e umiltà, ci svela chi è davvero oltre i guantoni. Un’intervista intensa che cattura l’essenza di un uomo e di un atleta, pronta a lasciarci senza parole. Seguici su Sportface Tv e scopri di più.

Intervista esclusiva ad Aziz Abbes Mouhiidine, il gigante buono del pugilato, che si racconta senza filtri a Sportface Tv. C’è un ragazzo che viene dal Sud, che si tocca il petto tre volte prima di ogni match e manda un bacio al cielo. Un pugile, sì. Ma anche un gigante buono, un figlio, un compagno, un uomo che ha imparato dalla boxe il coraggio, l’umiltà. e un pizzico d’arroganza. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

