Sgravi autostradali per i pendolari La battaglia del sindaco Mastrini

Sgravi autostradali per i pendolari della Lunigiana: una proposta che potrebbe rivoluzionare la vita di chi ogni giorno affronta lunghe tratte per lavoro o studio. Il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, si impegna a portare questa battaglia al Ministero dei Trasporti, evidenziando come agevolazioni concrete possano contribuire a fermare lo spopolamento e rafforzare il senso di comunità. Si tratterebbe quindi di garantire un sostegno tangibile ai residenti, rendendo più accessibili le loro esigenze quotidiane.

Agevolazioni autostradali per i pendolari della Lunigiana. Lo chiede al ministero dei Trasporti il sindaco di Tresana Matteo Mastrini."È la seconda volta che mi faccio carico di questa istanza - sottolinea - e penso che si possa raccogliere anche tramite un emendamento al DL Infrastrutture. Se vogliamo fermare lo spopolamento occorre agevolare chi risiede in Lunigiana contenendone le spese di spostamento". Si tratterebbe quindi di garantire un pedaggio autostradale gratuito o un abbonamento per i pendolari delle tratte che collegano alla Lunigiana, ma per attuarlo è necessario un provvedimento straordinario da parte del ministero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sgravi autostradali per i pendolari. La battaglia del sindaco Mastrini

