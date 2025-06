Sgominata in Puglia banda dedita a estorsione e traffico di droga

Una vasta operazione dei Carabinieri in Puglia ha smantellato una pericolosa banda dedita a estorsione e traffico di droga, coinvolgendo oltre 150 militari e unità specializzate. Questa azione decisa mette definitivamente sotto controllo un sistema criminale che minacciava la sicurezza della comunità locale. La lotta alla criminalità prosegue con determinazione, perché la legalità deve prevalere su ogni forma di illegalità.

BARI (ITALPRESS) – Sgominata in Puglia dai carabinieri una banda dedita a estorsione e traffico di droga. Centocinquanta Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani e del Comando Provinciale di Foggia, supportati dal personale del 6° Nucleo Elicotteri, dallo S quadrone Eliportato Cacciatori Puglia e dal Nucleo cinofili di Modugno, hanno dato esecuzione nella città di Canosa di Puglia e Bari, all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di 19 soggetti indagati per più episodi di estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso, vendita e porto illegale in luogo pubblico di armi e munizioni da guerra, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.