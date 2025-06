Sfridoo premiata al To doit award 2025 per l’eccellenza nel riciclo dei materiali

sfridoo brillare come esempio di innovazione e impegno sostenibile. La nostra dedizione nel promuovere un futuro più verde e inclusivo ha ricevuto il riconoscimento al prestigioso TO DO.IT AWARD 2025, che celebra le eccellenze nel riciclo e nella responsabilità sociale. Questo premio è un traguardo importante, testimonianza del nostro sforzo continuo per trasformare idee innovative in soluzioni concrete, contribuendo a un mondo più pulito e equo.

Sfridoo è tra i vincitori del TO DO.IT AWARD 2025, il riconoscimento dedicato ai progetti che meglio integrano tecnologia, sostenibilità ambientale e inclusione sociale. La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 22 maggio a Milano, presso la Fondazione Riccardo Catella, e ha visto la.