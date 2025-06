Sfreccia in monopattino fa cadere un' anziana e le ruba la borsetta | quattro anni di carcere al rapinatore

In un pomeriggio qualunque, un uomo in monopattino ha scatenato il caos a Torino, cadendo e ferendo un'anziana durante una rapina. La sua violenza non è passata inosservata: condannato a quattro anni di carcere, si conferma come un esempio delle conseguenze di azioni criminali e della determinazione delle forze dell'ordine nel tutelare i cittadini.

Era stato arrestato poco dopo la sua ultima rapina, con cui aveva rubato la borsetta di un’anziana a Torino, in via Casalis. Adesso, il 45enne protagonista di questo e altri episodi violenti è stato condannato in primo grado a quattro anni di carcere. In monopattino In un pomeriggio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Sfreccia in monopattino, fa cadere un'anziana e le ruba la borsetta: quattro anni di carcere al rapinatore

