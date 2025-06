Sfida tra top runners internazionali a Sant' Alfio per la 10 km del castagno dei cento cavalli

Preparatevi a vivere una giornata di pura adrenalina e spettacolo! La sfida tra i migliori top runners internazionali si infiamma a Sant’Alfio, dove domenica 22 giugno si tiene la 10 Km del Castagno dei Cento Cavalli, terza tappa del circuito Running Sicily – Trofeo Packitalia. In uno scenario naturalistico mozzafiato, atleti da tutto il mondo si sfideranno in una competizione dall’alto valore estetico e agonistico. La corsa più attesa dell’estate sta per cominciare...

Sarà una gara dal respiro internazionale la "10 Km del Castagno dei Cento Cavalli – Gara della pace", terza tappa del circuito Running Sicily – Trofeo Packitalia, in programma domenica 22 giugno a Sant'Alfio. Sul tracciato omologato FIDAL, in uno dei contesti naturalistici più suggestivi.

