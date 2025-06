Setto nasale rotto Belen Rodriguez | rissa fuori dal ristorante di Milano

Nulla di ufficiale, fino a quando un video ha mostrato chiaramente una scena tesa e movimentata. Questa volta, però, la notizia ha preso una piega ancora più drammatica: si parla di un setto nasale rotto durante il tumulto. La vicenda, ambientata nel cuore di Milano, mette in luce come l’attenzione mediatica possa riaccendersi improvvisamente, alimentando discussioni e polemiche sui social. Ma cosa è realmente successo quella sera?

Una scena concitata, avvenuta in pieno centro a Milano, ha riacceso i riflettori su una vicenda che sembrava ormai archiviata. Era l'inizio di maggio quando si era diffusa la voce secondo cui Belen Rodriguez sarebbe rimasta coinvolta in un acceso alterco con un'altra donna all'esterno di un locale. Inizialmente, si trattava solo di rumors, circolati in modo virale sui social e alimentati dal solito tam tam mediatico. Nulla di certo, nulla di confermato. Ma adesso, a distanza di oltre un mese, la vicenda è tornata sotto i riflettori con nuovi elementi che sembrano dare corpo a quanto era stato solo sussurrato.