Settimana cruciale per la Spal | decisione imminente sul futuro del club

Settimana decisiva per la Spal, con un futuro ancora da delineare. Gli occhi sono puntati sul Consiglio di Amministrazione di oggi, che potrebbe svelare nuove strategie e direzioni per il club ferrarese. Mentre Joe Tacopina si trova in Italia, la sua presenza a Ferrara resta incerta, alimentando ulteriori interrogativi sulla prossima mossa. La suspense è alle stelle: cosa riserverà questa cruciale riunione?

Si apre una settimana determinante per decifrare il futuro – o quantomeno le prospettive – della Spal. Gli appuntamenti segnati sul calendario sono parecchi, ma quello di oggi forse è il più importante in assoluto. È infatti in programma il Consiglio di Amministrazione della società di via Copparo, che verrà effettuato in call conference. Joe Tacopina è nel nostro Paese, ma a quanto pare non ha alcuna intenzione di raggiungere Ferrara. Il presidente e il suo socio Marcello Follano sono chiamati a prendere una decisione su quello che resta della Spal, che sarà costretta a ripartire dai dilettanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Settimana cruciale per la Spal: decisione imminente sul futuro del club

In questa notizia si parla di: settimana - spal - decisione - cruciale

Serie B e C, attesa per l’ok della Covisoc: scatta il conto alla rovescia Caos iscrizioni in Serie B e C: il Brescia resta fuori, la Spal trema. Nelle prossime ore la Covisoc comunicherà le prime bocciature. Intanto, la Salernitana si affida al Tribunale Federale Vai su Facebook

Settimana cruciale per la Spal: decisione imminente sul futuro del club; Ravenna in attesa: la decisione della Covisoc cruciale per il ripescaggio in Serie C; Ravenna in attesa: la decisione della Covisoc cruciale per il ripescaggio in Serie C.

Settimana cruciale per la Spal: decisione imminente sul futuro del club - Il Consiglio di Amministrazione della Spal si riunisce per decidere il destino del club, tra serie D e fallimento. Si legge su msn.com