Settima edizione Premio alla danza Max Ballet Academy

Sabato 21 giugno, in un evento memorabile, la settima edizione del Premio alla Danza Max Ballet Academy celebra tre decenni di passione e talento. Per questa occasione speciale, la scuola ha deciso di onorare due eccellenze della danza internazionale, Alessandro Macario e Clarissa Mucci, premiati da Calonaci Gioielli. Un momento di grande prestigio che sottolinea l'impegno e la crescita della danza italiana nel mondo. Non perdete questa serata di emozioni e riconoscimenti!

Nell'anno in cui la Max Ballet Academy celebra il suo 30° anniversario di attività ha scelto di consegnare il premio alla danza offerto da Calonaci Gioielli a due personaggi che si sono distinti nel panorama della danza internazionale: Alessandro Macario e Clarissa Mucci. Sabato 21 giugno alle.

