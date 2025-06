Settantacinquemila pellegrini in marcia per 28 chilometri Il messaggio di papa Leone | Maria la vostra guida

Settantacinquemila anime in marcia, un cammino di fede e speranza lungo 28 chilometri, testimoniando la forza della spiritualità condivisa. Il 47° Pellegrinaggio Macerata-Loreto, con la guida ispiratrice di Papa Leone Maria, ha rinsaldato il legame tra credenti e devozione mariana. Un evento che invita tutti a riflettere sulla propria fede e a lasciarsi guidare dalla luce spirituale. La storia di questa straordinaria giornata si conclude con un messaggio di unità e speranza per il futuro.

In 70mila hanno partecipato al 47esimo Pellegrinaggio Macerata-Loreto. Ieri mattina le persone in cammino, partiti la sera prima dal Centro Fiere di Villa Potenza, a Macerata, hanno raggiunto la città mariana che ospita il Santuario. Ad accogliere i pellegrini, guidati da monsignor Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito della diocesi di Fabriano-Matelica e ideatore del pellegrinaggio, e monsignor Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata, il cardinale Marcello Semeraro, l’arcivescovo di Loreto Fabio Dal Cin e il sindaco, Moreno Pieroni. Per il pellegrinaggio, lungo 28 chilometri, sono arrivate persone da tutta Italia e dall’estero, tra cui pellegrini svizzeri, colmbiani e spagnoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Settantacinquemila pellegrini in marcia per 28 chilometri. Il messaggio di papa Leone: "Maria la vostra guida"

