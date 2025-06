Sestese Juniores Under 19 | Campioni d' Italia e trionfo storico

La Sestese Juniores Under 19 conquista il titolo di Campioni d'Italia, scrivendo una pagina indimenticabile nella storia del calcio giovanile italiano. Dopo la vittoria sul campo del "Bozzi" contro l'Angolana Renato Curi, il club si conferma una realtĂ di eccellenza e passione, orgoglio di un settore giovanile che da sempre forma campioni e uomini di domani. Un trionfo che rafforza la sua fama e ispira tutto il movimento calcistico.

Il giorno dopo è ancora piĂą festoso in casa Sestese. L’impresa di sabato sul campo del "Bozzi", che ha regalato agli Juniores Under 19 il titolo di Campione d’Italia a spese dell’Angolana Renato Curi, è un altro trionfo memorabile. Successo che impreziosisce il carniere di questa societĂ che da tempo è riconosciuta per la sua eccellente organizzazione, in particolare nel settore giovanile. Una struttura solida e ben rodata che da sempre sforna numerosi giovani talenti, molti dei quali hanno brillato anche in squadre di categoria superiore. Quest’anno oltre ad aver raccolto fama nel panorama nazionale con i giovani, c’è da aggiungere la Coppa Italia Regionale 2024-25. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sestese Juniores Under 19: Campioni d'Italia e trionfo storico

