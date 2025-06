Servizio civile regionale | bando in scadenza fra 3 giorni opportunità per 134 giovani

Sei pronto a fare la differenza? Non perdere questa occasione unica: il bando per il Servizio Civile Regionale scade tra soli 3 giorni, giovedì 19 giugno alle ore 14. Sono 134 i posti disponibili per giovani desiderosi di impegnarsi in progetti innovativi all’interno della Rete Galattica. Affrettati, il tempo stringe e questa potrebbe essere la tua chance di contribuire al cambiamento!

Scade alle ore 14 di giovedì 19 giugno prossimo il termine di presentazione delle candidature per la selezione di 134 giovani da impiegare in progetti di Servizio Civile Regionale (Scr) all'interno della Rete Galattica, così come previsto dall’avviso pubblico. Tale comunicazione ufficiale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Servizio civile regionale: bando in scadenza fra 3 giorni, opportunità per 134 giovani

In questa notizia si parla di: servizio - civile - regionale - giovani

Decreto PA, legge in Gazzetta Ufficiale: copertura sanitaria per docenti e ATA, riserva del 15% nei concorsi per servizio civile nazionale e non solo. Cosa è previsto per la scuola. TESTO - Il Decreto PA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 2025, introduce importanti misure per la scuola, come la copertura sanitaria per docenti e personale ATA e la riserva del 15% nei concorsi per il servizio civile nazionale.

Servizio civile regionale "INSIEME PER GLI ALTRI-LE GENERAZIONI SI INCONTRANO" BANDO RISERVATO AGLI ENTI ACCREDITATI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE AI FINI DEL RECLUTAMENTO DI GIOVANI Vai su Facebook

Al via prima sperimentazione del Servizio civile regionale: avviso pubblico per 134 giovani https://ift.tt/NLqG7Eh https://ift.tt/C8ndSMp Vai su X

Servizio civile regionale: bando in scadenza fra 3 giorni, opportunità per 134 giovani; Candidature per la selezione di giovani in progetti del Servizio Civile Regionale; Servizio Civile Regionale. Al via il primo Avviso Volontari in Puglia per la selezione di 134 giovani nei Nodi della Rete Galattica..

Servizio civile: pace, partecipazione e valorizzazione della competenze siano le basi del Piano triennale 2026-2028 - L'intervento della portavoce del Forum del Terzo Settore e della presidente della Conferenza nazionale enti per il serv ... Secondo vita.it

Concluso il ciclo di incontri di presentazione del Servizio Civile Regionale 2025 - Sono 67 i progetti attivati in Puglia nell’ambito del Servizio Civile Regionale 2025 che ha riscosso un grande successo tra i più giovani Brindisi 13 giugno - Riporta brindisisera.it