Serie D 2025 26 | Pro Palazzolo e altre squadre lombarde pronte alla sfida

Con l’entusiasmo di chi sogna un grande ritorno, il Pro Palazzolo e le altre squadre lombarde si preparano con fervore alla Serie D 2025/26. Mentre il countdown per le iscrizioni si avvicina, il calcio lombardo si accende di speranze e ambizioni, pronti a scrivere nuove pagine di passione e successo. Le sfide sono alle porte: quest’anno, cosa ci riserverà il campo?

(Brescia) In attesa della scadenza del 10 luglio per le iscrizioni al prossimo campionato di Serie D, e della successiva ufficializzazione dei gironi, le squadre lombarde sono al lavoro per preparare la stagione 202526. In prima fila c’è il Pro Palazzolo, reduce dal secondo posto alle spalle dell’Ospitaletto e deciso a tornare tra i professionisti per la prima volta dopo oltre vent’anni. Forte della vittoria nei playoff e trascinato da un intramontabile Alberto Paloschi, il club ha scelto di ripartire da Matteo Contini, ex Legnago, chiamato a raccogliere l’eredità di Marco Didu. Dietro, il Desenzano ha confermato Massimo Gaburro dopo un buon finale di stagione culminato con la finale playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D 2025/26: Pro Palazzolo e altre squadre lombarde pronte alla sfida

Pro Palazzolo supera Desenzano 2-1 nel derby bresciano, speranze di ripescaggio in Serie C - La Pro Palazzolo conquista una vittoria fondamentale nel derby bresciano, superando 2-1 il Desenzano in rimonta.

