L’attesa per la Serie C 2025-2026 si fa palpabile, tra esclusioni e riammissioni che rimescolano le carte. Con il play out di Serie B tra Salernitana e Sampdoria ancora in ballo, il quadro delle squadre partecipanti si definisce solo all’orizzonte. Una volta conclusa questa fase, si procederà alla composizione dei gironi per un campionato che partirà il 24 agosto, promettendo spettacolo e suspense sin dall’inizio.

Non resta che attendere l’ultimo atto, quello del play out di serie B tra Salernitana e Sampdoria per avere un quadro completo delle squadre che parteciperanno al prossimo campionato di serie C. E, ultimata la doppia sfida, si procederà alla compilazione dei gironi per la prossima stagione che prenderà il via il 24 agosto (una settimana prima ci sarà il via della Coppa Italia). Come ampiamente previsto, saranno tre le società aventi diritto all’iscrizione alla Serie C 20252026 che non prenderanno parte al prossimo campionato: si tratta di Lucchese, SPAL e Brescia. Per quanto riguarda le Rondinelle, occorrerà attendere il 24 giugno, termine ultimo fissato dalla FIGC in seguito alla penalizzazione subita e ai ricorsi presentati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Serie C 2025/2026: Lucchese, SPAL e Brescia escluse, Pro Patria e Caldiero Terme riammesse

Serie C, ritorno playout: Milan Futuro in D, il Foggia batte il Messina e si salva, restano in C anche la Spal e la Lucchese - Sono in corso i playout di Serie C con le sfide di ritorno di sabato 17 maggio 2025. Il Foggia supera il Messina e si salva, mentre Spal e Lucchese conquistano la permanenza in terza serie.

«L'Inter Under 23 farà il suo esordio assoluto in Serie C. » La notizia era nell'aria, ora è ufficiale: Spal, Brescia e Lucchese sono state escluse dal prossimo campionato di Serie C 2025-2026. La Covisoc ha dato il via libera solo a 56 delle 57 domande arrivate,

Ufficiale: COVISOC esclude Lucchese, SPAL e Brescia dalla Serie C 2025/26 per documentazione mancante. Riammesse Pro Patria e Caldiero Terme, ripescata l'Inter U23. Il Milan Futuro andrà (quasi certamente) in Serie D.

