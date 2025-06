Serie B UFFICIALE | sarà Sottil il nuovo allenatore del Modena! Firmato un biennale – La nota

Il Modena FC ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Andrea Sottil come nuovo allenatore, firmando un contratto biennale. Con questa scelta, il club punta a rinvigorire la squadra e a puntare alla promozione in Serie A. Sottil, ex allenatore dell’Udinese, porta con sé entusiasmo e una mentalità vincente, pronti a scrivere un nuovo capitolo. La rivoluzione è alle porte: il futuro del Modena si annuncia ricco di sfide e sorprese.

Modena, UFFICIALE: sarà Sottil il nuovo allenatore! Firmato un biennale – La nota Lo ha annunciato con una nota ufficiale il club. Andrea Sottil è il nuovo allenatore del Modena! L'ex allenatore dell'Udinese sostituirà Paolo Mandelli, tornato ad allenare la Primavera, a partire dalla prossima stagione. COMUNICATO – «Il Modena FC comunica di aver affidato

