Serie B rinvio play-off chiesto dalla Salernitana | la Sampdoria posticipa il ritiro di Trigoria! L’indiscrizione in vista del ritorno

Un’insolita battuta d’arresto scuote il mondo del calcio di Serie B: la Salernitana, colpita da un’indisposizione alimentare, chiede il rinvio dei play-off, mentre la Sampdoria decide di posticipare il ritiro di Trigoria in vista del ritorno. Un nuovo capitolo che potrebbe cambiare gli equilibri della promozione, lasciando tutti con il fiato sospeso e pronti a scoprire come evolverà questa intricata vicenda.

Un inatteso colpo di scena scuote il delicato scenario dei play-out di Serie B: una intossicazione alimentare ha colpito diversi giocatori della Salernitana, mettendo seriamente in discussione lo svolgimento del match di ritorno contro la Sampdoria.

