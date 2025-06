Serie B | lancio di un fumogeno e di una bottiglia Sampdoria multata

La Serie B si infiamma tra entusiasmo e polemiche: durante il playout di andata, i tifosi della Sampdoria hanno violato le regole con un lancio di fumogeno e bottiglia, portando a una multa salata di tremila euro per la società. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza e il rispetto nel calcio italiano. La questione solleva interrogativi cruciali su come garantire un ambiente sportivo più civile e responsabile.

Multa da tremila euro per la Sampdoria dopo il playout di andata vinto 2-0 contro la Salernitana. Il giudice sportivo ha sanzionato la società blucerchiata "per avere i suoi sostenitori - si legge nel dispositivo - lanciato un fumogeno e una bottiglietta in plastica sul terreno di gioco". . 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Serie B: lancio di un fumogeno e di una bottiglia, Sampdoria multata

