Serie A rugby 2025 26 | inizio il 19 ottobre novità sui gironi e regolamento

La Serie A di rugby 2025/26 si appresta a scaldare i motori, con il via ufficiale fissato per il 19 ottobre. La Federazione Italiana Rugby ha svelato importanti novità sui gironi e le regole, promettendo un torneo ricco di emozioni e sfide avvincenti. Mentre i preparativi si intensificano, i Cavalieri Union si preparano ad affrontare un’altra stagione da protagonisti. Non mancano...

La Fir ha sciolto i dubbi: il campionato di Serie A 202526 di rugby inizierà il 19 ottobre. Più avanti sarà invece ufficializzata la composizione dei gironi, inclusa quella del girone 2 del quale dovrebbero far parte i Cavalieri Union. Sono le novità che arrivano dalla Federazione Italiana Rugby, mentre il gruppo di coach Alberto Chiesa ha ripreso gli allenamenti in vista dell’inizio vero e proprio della preparazione pre-stagionale. Non mancano le modifiche al regolamento dei campionati: la federazione ha disposto la "sospensione dei passaggi di categoria interni dal girone meritocratico di Serie A ai gironi territoriali, mentre saranno disponibili due passaggi di categoria dai gironi territoriali al meritocratico". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Serie A rugby 2025/26: inizio il 19 ottobre, novità sui gironi e regolamento

