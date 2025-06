Serie A Enilive 2025 2026 | svelato il calendario e le regole per i diritti televisivi Sky e DAZN

La Serie A Enilive 2025/2026 si avvicina con un calendario ricco di emozioni e sorprese, svelato dalla Lega con dettagli su date e orari. Le regole per i diritti televisivi di Sky e DAZN sono state finalmente ufficializzate, assicurando agli appassionati una copertura completa e coinvolgente.

La Lega Serie A ha diramato oggi la Circolare n. 15, che delinea in dettaglio i giorni e gli orari di gara del Campionato Serie A Enilive per la stagione 2025/2026. Il documento fornisce un quadro completo della programmazione standard, delle eccezioni per giornate speciali e delle complesse modalità.

Serie A Enilive 2025/26: ecco la presentazione del pallone Orbita - Preparati a vivere un'altra emozionante stagione di Serie A con il nuovo pallone ufficiale Orbita! Frutto di un'innovazione tecnica rivoluzionaria e di un raffinato design artistico, Orbita incarna lo spirito competitivo e la bellezza del calcio italiano.

