Scopri le emozionanti novità della Serie A Enilive 2025/2026: i 20 match top scelti dalle tv, con 16 in diretta esclusiva su DAZN e 4 anche su Sky. Non perdere tutte le 63 partite del Mondiale per Club FIFA, disponibili solo su DAZN – basta registrarsi, è gratis! Con il nuovo calendario ufficiale, l’estate si arricchisce di sport e adrenalina. Preparati a vivere ogni instante di questa stagione unica, perché il calcio italiano non si ferma mai!

Guarda tutte le 63 partite del Mondiale per Club FIFA solo su DAZNBASTA REGISTARSI. E'GRATIS! All’esito della pubblicazione del Calendario della Serie A Enilive 20252026 avvenuta con C.U. n. 256 del 6 giugno 2025 e in attuazione di quanto previsto dalla sezione Pick dei Pacchetti assegnati dell’“Invito a presentare offerte - Diritti Audiovisivi del Campionato di Serie A,. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie A Enilive 2025/2026: ecco i 20 'pick' scelti dalle tv. 16 live solo su DAZN, 4 anche su SKY

