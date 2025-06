Serie A due club su Laporte! Il difensore pronto a tornare in Europa dopo l’esperienza all’Al Nassr Ma la concorrenza è tanta!

Serie A, due club su Laporte! Il difensore, fresco di esperienza all’Al Nassr, si prepara a tornare in Europa. La concorrenza è agguerrita, e il suo nome scalda gli animi del calciomercato. Aymeric Laporte potrebbe presto vestire di nuovo una maglia europea, portando classe e solidità in difesa. Ma quali saranno le sue prossime mosse? Restate sintonizzati, il mercato è in fermento!

Il nome di Aymeric Laporte torna a circolare con forza nel panorama del calciomercato europeo. Il difensore franco-spagnolo, attualmente in forza all'Al-Nassr in Arabia Saudita, sarebbe pronto a rientrare nel Vecchio Continente dopo .

Cristiano Ronaldo è uscito dalla squadra di Al Nassr mentre l’ex difensore della città LaPorte si avvicina-Rapporto-Rapporto - Cristiano Ronaldo sembra pronto a dire addio ad Al Nassr, mentre l'ex difensore del Manchester City, Aymeric Laporte, è vicino a un trasferimento lontano dal club saudita.

