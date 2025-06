Serie A colpo internazionale per Reggio BiC | arriva Trabuchet la stella del campionato spagnolo

Reggio Bic dà il via alla nuova stagione di Serie A con un colpo da maestro: l’arrivo di Enzo Trabuchet, giovane stella francese classe 2001, proveniente dalla Spagna. Questo talento promettente, tra i più interessanti del panorama europeo, porta entusiasmo e speranza per un futuro ricco di successi. Con Trabuchet in squadra, la compagine emiliana punta a conquistare nuovi traguardi e a scrivere pagine memorabili nel campionato italiano.

Parte col botto il mercato della Reggio BiC, che annuncia il primo, attesissimo ingaggio in vista della nuova stagione di Serie A: si tratta di Enzo Trabuchet, talento francese classe 2001, proveniente dal campionato spagnolo, considerato tra i più competitivi d’Europa. Giocatore della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Serie A, colpo internazionale per Reggio BiC: arriva Trabuchet, la stella del campionato spagnolo

In questa notizia si parla di: serie - reggio - trabuchet - campionato

K Sport sfida Vianese Calcio per la promozione in Serie D a Reggio Emilia - Oggi, la K Sport si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia sul campo di Reggio Emilia. Dopo la sconfitta dell’andata, il sogno della promozione in serie D è più vivo che mai.

Serie A, colpo internazionale per Reggio BiC: arriva Trabuchet, la stella del campionato spagnolo; Colpo internazionale per la Reggio BiC: arriva Enzo Trabuchet.

Colpo internazionale per la Reggio BiC: arriva Enzo Trabuchet, stella del campionato spagnolo - Parte col botto il mercato della Reggio BiC, che annuncia il primo, attesissimo ingaggio in vista della nuova stagione di Serie A ... Lo riporta reggiotv.it

Serie A noiosa: c'è un dato che spiega perché il campionato non diverte più - Tra tentativi di fraseggio e manovre di aggiramento di linee difensive serrate, le squadre della Serie A si ritrovano nella poco invidiabile posizione di primatiste del calcio “lento e intricato”. Da corrieredellosport.it