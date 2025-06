Serie A cambiano date per i riscatti | gli effetti su Zalewski-Inter

Le recenti modifiche alle date di riscatti in Serie A stanno scuotendo il mondo del calcio italiano, con effetti importanti anche sul caso Zalewski-Inter. La FIGC ha infatti posticipato i termini per l’esercizio di opzioni e contro-opzioni, aprendo nuove possibilità per le società e i giocatori coinvolti. Ma quali saranno le conseguenze pratiche di questa decisione? Scopriamolo nel dettaglio.

La FIGC ha comunicato un differimento dei termini relativi all’esercizio dei diritti di riscatto e controriscatto da parte delle squadre italiane: ecco gli effetti sul caso Nicola Zalewski-Inter. RISCATTO E CONTROPZIONE – La FIGC ha allungato i termini per l’esercizio, da parte delle societĂ italiane, dei diritti di opzione e contro-opzione. Di seguito il comunicato: «L’esercizio dei diritti di opzione e contro-opzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di contro-opzione) relativi alla stagione sportiva 20242025 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 20232024 deve essere effettuato: – dalla data del 1° giugno 2025 a quella del 4 giugno 2025 per le opzioni; – dalla data del 5 giugno 2025 a quella dell’8 giugno 2025 per le relative contro-opzioni; – dal 22 giugno al 24 giugno 2025 per le opzioni; – dal 25 giugno al 27 giugno 2025 per le relative contro-opzioni correlate esclusivamente alle opzioni esercitate dal 22 giugno al 24 giugno 2025. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Serie A, cambiano date per i riscatti: gli effetti su Zalewski-Inter

In questa notizia si parla di: effetti - zalewski - inter - serie

Resa della Spal: niente iscrizione alla Serie C, entrerà l’under 23 dell’Inter La proprietà del club ferrarese “con grande rammarico” ha spiegato in una nota che “ufficialmente che il club non disputerà il prossimo campionato di Serie C 2025-2026. Si tratt Vai su Facebook

Conceiçao-Juve in salita, Zalewski-Inter è fatta: il tira e molla dei prestiti della Serie A; L'Inter ha scelto il futuro di Zalewski: cosa succede con la Roma; Sucic, Henrique e...l'ex Juve: Inzaghi sorride, rinnovo fino al 2027 e rinforzi per la sua Inter.

Serie A, l’Inter passa a Torino: in gol Zalewski - Articolo completo: Serie A, l’Inter passa a Torino: in gol Zalewski dal blog Roma news L'articolo Serie A, l’Inter passa a Torino: in gol Zalewski proviene da Roma news. Segnala msn.com

Inter riscatta Zalewski: ufficialità, costo ed esordio al Mondiale per Club - È ufficiale il riscatto di Zalewski da parte dell’Inter: operazione da 6 milioni, il polacco sarà al Mondiale per Club negli USA con Chivu. Da milanosportiva.com