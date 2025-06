Serie A al via il 23 agosto | si parte con Sassuolo-Napoli alle 18.30 Le big impegnate a rafforzarsi sul mercato

Il calcio italiano si prepara a ripartire, con entusiasmo e sfide emozionanti, dal 23 agosto. Si parte con il match tra Sassuolo e Napoli alle 18:30, un confronto che aprirà ufficialmente la stagione 2025-26 di Serie A. Mentre le big rafforzano le loro rose sul mercato, il campionato si preannuncia più competitivo che mai. La corsa verso lo scudetto è aperta: chi si aggiudicherà il trofeo quest’anno?

Sarà Sassuolo-Napoli, il 23 agosto, alle 18,30 ad aprire il campionato di calcio della serie A 25-26. La lega non ha ancora ufficializzato le date ma è certo che, come da tradizione, saranno i campioni d’Italia ad inaugurare la stagione nell’esordio in trasferta contro la neopromossa compagine emiliana. Serie A: dal 2020 chi ha vinto non rivince. Dal 2020, che segnò la fine dell’incredibile ciclo di nove scudetti consecutivi vinti dalla Juventus nessuna squadra campione si è ripetuta l’anno successivo. Inter, Milan, Napoli, Inter e di nuovo Napoli si sono alternate nel quinquennio successivo. Leggi anche Gravina prova a risvegliare gli azzurri con il Ringhio di Gattuso: "La sua esperienza sarà fondamentale". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Serie A al via il 23 agosto: si parte con Sassuolo-Napoli alle 18.30. Le big impegnate a rafforzarsi sul mercato

