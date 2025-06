Serie A 2025-2026 tutte le date di pubblicazione del calendario anticipi e posticipi!

Il calendario della Serie A 2025-2026 si avvicina, portando con sé emozioni, sfide e attese. La Lega Serie A ha già svelato le date delle giornate, ma ora è il momento di scoprire quando verranno annunciati i turni di anticipi e posticipi. Con un occhio alla pianificazione dei club e dei tifosi, l’anticipazione di queste date rappresenta un passo fondamentale per vivere al meglio ogni stagione. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Il calendario della Serie A 2025-2026 è già noto per quanto riguarda il modo in cui saranno ripartite le varie giornate. In merito alle date di pubblicazione del calendario anticipi e posticipi, questi sono gli aggiornamenti. L'ANNUNCIO – Anche quest'anno la Lega Serie A, per agevolare la programmazione e la logistica dei Club e permettere ai tifosi di organizzarsi per tempo per seguire e supportare le proprie squadre, pubblica con ampio anticipo le date in cui sarà reso noto il programma con giorni e orari degli incontri della Serie A Enilive per la stagione 2024-2025. A causa dell'incremento delle competizioni europee, già sperimentato nella scorsa stagione e che condiziona l'organizzazione del Campionato da parte della Lega Serie A, si assisterà a un numero elevato di date per la "comunicazione periodica" del programma del Campionato.