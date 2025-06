Sergio Bonelli Editore presenta TEX YUCATAN!

Preparati a vivere nuove emozioni con Tex Yucatán, il volume imperdibile di Sergio Bonelli Editore, in libreria e fumetteria dal 27 giugno! Un viaggio tra avventure mozzafiato nella giungla dello Yucatan e tra i ghiacci del Nevada, firmate da grandi autori come Claudio Nizzi e Mauro Boselli, con disegni di Carlo Raffaele Marcello. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di un'epica frontiera.

Arriva in libreria e fumetteria dal 27 giugno TEX. YUCATAN!, il volume che raccoglie due emozionanti avventure firmate Claudio Nizzi e Mauro Boselli, con i disegni di Carlo Raffaele Marcello e la copertina realizzata da Claudio Villa. Un'imperdibile raccolta di storie che vede i pards destreggiarsi in avventure al fulmicotone fra la giungla dello Yucatan e i ghiacci del Nevada! Tex e Carson, in squadra con il fidato Montales e l'amico studioso dell'occulto El Morisco, scoprono che nel profondo della giungla alcuni brutti ceffi obbligano gli indios a rischiare la vita tuffandosi in un antico pozzo sacrificale per ripescare preziosi manufatti d'oro.

Il ricordo non svanisce...; Una piramide per il brujo!; Un'avventura da record!.