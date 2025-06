serena lancione nominata presidente della divisione europa di uitp

Serena Lancione, vicepresidente Anav e presidente del Consorzio GrandaBus, è ora ufficialmente la nuova presidente della Divisione Europa di UITP, l'Associazione Internazionale del Trasporto Pubblico. Durante il summit a Amburgo, ha sottolineato come il trasporto possa essere un motore di inclusione sociale e sostenibilità, evidenziando che "nella mia regione" troppe sfide ancora attendono soluzioni innovative e collaborative. La sua leadership promette di portare avanti progetti che cambieranno il volto del trasporto pubblico europeo.

Serena Lancione, vicepresidente Anav e presidente del Consorzio GrandaBus, è ufficialmente il presidente designato della Divisione Europa di UITP, l'Associazione Internazionale del Trasporto Pubblico. "Nella mia regione" - ha afferma Lancione partecipando al recente summit dell'UITP di Amburgo, dove ha posto l'accento sulla necessità di contrastare la povertà e promuovere l'inclusione attraverso il Fondo Sociale per il Clima (SCF) - troppe persone vengono lasciate indietro semplicemente perché non possono permettersi o non hanno accesso al trasporto pubblico. Osserviamo un chiaro legame tra povertà di mobilità ed esclusione sociale più ampia, in particolare nelle aree rurali e nelle zone periurbane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net